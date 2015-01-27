Украинцам обещают упростить получение субсидий на оплату комуслуг

Об этом заявил заместитель министра социальной политики Виталий Мущинин на брифинге в Киеве.

"На данное время нами отработан и подготовлен на рассмотрение Кабинета министров проект решения, который согласовывается с министерствами и ведомствами, касательного упрощенного порядка жилищных субсидий", - сказал Мущинин.

Читайте такжеКиевляне смогут в режиме online определить возможность получения субсидии

В частности, в министерстве намерены получать данные о доходах граждан, претендующих на получение субсидий, напрямую от Государственной фискальной службы и Пенсионного фонда. Также ведомство планирует обязать поставщиков жилищно-коммунальных услуг изготовить и доставить потребителям бланки заявлений на предоставление субсидий.

Кроме того, срок, на который предоставляется субсидия, планируется увеличить до 12 месяцев с нынешних 6 с автоматическим продлением на следующий период. При этом на предоставление субсидий не будет влиять действующее имущественное состояние граждан при условии, что в течение последних 12 месяцев ими не была сделана покупка, стоимость которой превышает 50 прожиточных минимумов (около 60 тыс. грн).

Также чиновник сообщил, что согласно действующему порядку предоставления субсидий, гражданам необходимо предоставить в территориальный орган социальной защиты заявление, декларацию о доходах за 6 месяцев и справку о доходах с места работы.

В то же время, с 1 октября 2014 года процент совокупного дохода семьи, который идет на оплату услуг ЖКХ и не предусматривает предоставления субсидий, стал привязанным к размеру дохода. При этом ранее он составлял 10%.

Таким образом, чем больше совокупный доход, тем меньше размер субсидий, на которые может претендовать домохозяйство.

Кроме того, по словам Мущинина, на данный момент социальная норма жилья, на которую предоставляется жилищная субсидия, увеличена с 31,5 кв. м до 49 кв. м.

Ранее УНИАН сообщал, что субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг снизились на 21,5%.

Ранее также сообщалось, что Кабинет министров Украины также формирует списки переселенцев, на нужды которых будет выделено 260 млн грн, которые пойдут на оплату коммунальных услуг и аренды жилья за январь 2015 года.