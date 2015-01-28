Кабмин выделил 10 млн гривень на восстановление Мариуполя

Кабинет министров выделил 10 млн грн на реализацию работ по восстановлению жилых кварталов Мариуполя, пострадавших вследствие артобстрела боевиками 23-24 января, а также на предоставление финансовой помощи семьям погибших в результате артобстрела и пострадавших.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Он отметил, что средства будут выделены из резервного фонда бюджета.

"Сегодня Кабинет министров Украины принимает решение о выделении из резервного фонда правительства 10 млн гривен непосредственно на город Мариуполь, которые должны быть направлены частично на первоочередные восстановительные работы и из этих средств власть окажет финансовую помощь семьям погибших и семьям пострадавших", - сказал он.

Кроме того, Яценюк сообщил, что проводится работа по определению ущерба, причиненного террористами другим населенным пунктам, для того, чтобы обеспечить первоочередные меры для их восстановления.

"Сейчас Государственная чрезвычайная комиссия работает с той целью, чтобы рассчитать необходимые суммы средств, и вместе с местными властями, вместе с местным бизнесом, с помощью центрального правительства профинансировать первоочередные потребности. Заседание Государственной чрезвычайной комиссии будет проведено на следующей неделе", - сказал глава правительства.

Читайте такжеБоевики сосредоточили обстрелы на направлениях Мариуполя, Марьинки и Дебальцево - МВД

Как сообщал УНИАН, в результате обстрела восточных жилых кварталов Мариуполя утром 24 января погибли 31 человек, более 108 были ранены. Обстрел, как определила Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, велся с оккупированной территории. В результате обстрела были повреждены 55 многоэтажных домов, в 11 из них было прямое попадание ракет.

По предварительным данным, на восстановление разрушенных в результате обстрела зданий и сооружений необходимо около 100 млн грн.