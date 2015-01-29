Украинское правительство обещает не сокращать соцрасходы

«Речь сейчас не идет о сокращении расходов на социальную политику. Однако средства будут использовать более эффективно и адресно, – сказал министр. – Мы говорим о том, что нужно изменить акценты в пенсионном законодательстве, в адресности льгот. Первые шаги в этом направлении уже были сделаны».

В то же время, Розенко подчеркнул, что объем социальных расходов всецело зависит от общей экономической ситуации в стране, потому государству необходимо находить баланс между социальными расходами и возможностями бизнеса. Одним из таких балансов, подчеркнул Розенко, является решение о снижении единого социального взноса как ключевого налога на фонд заработной платы и стремление вывести зарплатный фонд из тени.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство финансов Украины также заявляло о намерении постепенно уйти от «советской» системы предоставления льгот и перейти к системе адресных дотаций наиболее уязвимым слоям населения.

Читайте такжеМинфин хочет заменить адресной помощью «советскую» систему льгот В конце декабря 2014 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом правительственный законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины относительно налоговой реформы с предложениями Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики. Главными инновациями налоговой реформы стали уменьшение количества налогов до 9 с 22, снижение единого социального взноса до 16,4% с 41%, установление налога в 24 грн за квадратный метр недвижимости, превышающей 60 квадратных метров для квартир и 120 квадратных метров для домов, а также 20% налога на пассивные доходы, включающие дивиденды и депозиты. Кроме того, вдвое сокращается ставка единого налога для предпринимателей-«упрощенцев» и на два года вводится мораторий на проверки малого и среднего бизнеса.

В то же время, для снижения ЕСВ предприниматели должны выполнить ряд критериев, в первую очередь по детенизации зарплат. Однако, по оценкам Госслужбы по регуляторной политике, существующие критерии снижения ЕСВ смогут выполнить не более 10% украинских предприятий.