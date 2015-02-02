Систему взимания единого соцвзноса могут изменить

Принятый парламентом в конце декабря 2014 года принцип и механизм взимания единого социального взноса (ЕСВ) на общеобязательное государственное пенсионное страхование, как ключевого налога на фонд заработной платы в стране и основного источника доходов Пенсионного фонда, может быть пересмотрен после детального анализа, сказал в ходе заседания Совета реформ при президенте Украины премьер-министр Арсений Яценюк.

«Мы пошли на эксперимент и попробовали изменить систему налогообложения единым социальным взносом. Думаю, что в этом вопросе надо еще раз проанализировать и подумать, удался ли эксперимент или в него надо вносить изменения», - сказал Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2014 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом внесенный правительством Закон «О реформировании общеобязательного государственного социального страхования и легализации фонда оплаты труда», который предусматривает уменьшение уплаты единого социального взноса с ныне действующей ставки 41% до 16,4%. Ключевыми условиями для такого снижения ставки для работодателей-налогоплательщиков должны стать: увеличение фонда оплаты труда на 30%, установление средней зарплаты в размере не менее трех минимальных (свыше 3600 грн) и выполнение условий по дальнейшей детенизации зарплат.

В то же время, глава Государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина отмечала, что такое решение коснется не более 10% украинских предприятий. Ляпина не исключила, что критерии снижения ЕСВ могут быть пересмотрены уже по итогам 1-го квартала 2015 года.