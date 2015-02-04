"Конфискацию" пенсионных накоплений россиян могут продлить и на 2016 год

Российские власти могут рассмотреть вопрос о продлении моратория на перечисление пенсионных накоплений в управляющие компании и НПФ на 2016 год в случае сложной финансовой ситуации, сказал глава Минтруда Максим Топилин, сообщает Рейтер.

"Предлагать будем или не будем исходя из того, какая будет финансовая ситуация. Потому что это 350 миллиардов рублей, которые надо отдать (НПФ). Если мы будем иметь финансовую возможность, то, наверное, не будет смысла морозить", - сказал Топилин журналистам в среду.

Критики властей называют мораторий на формирование накопительной части пенсий конфискацией и говорят, что это подрывает доверие к государству и ограничивает рынок "длинных" денег.

Пенсии формируются из страховой части и накоплений, которыми управляют государственный ВЭБ либо негосударственные компании и фонды. Правительство заморозило перечисления накоплений частным управляющим в 2014 и в 2015 годах в поисках средств на текущие выплаты и пообещало когда-нибудь вернуть будущим пенсионерам их деньги, но без гарантий.

Читайте такжеВ России сэкономят на женщинах: их пенсии снизят на 20%Когда обсуждалось продление моратория на 2015 год, его противниками выступали министр финансов Антон Силуанов и министр экономики Алексей Улюкаев.

На продлении моратория настаивал социальный блок правительства в поисках финансов для выполнения бюджетных обязательств.

"Сейчас бюджет будем обсуждать, будем смотреть, как будет финансовая ситуация, потому что это - дополнительные 350 миллиардов рублей", - повторил Топилин.

Министр труда выступал за отмену накопительной части пенсий.

"Моя позиция в том, что накопительная часть должна быть добровольной", - сказал он в среду.