Работодателям могут давать компенсацию за трудоустройство переселенцев

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления социальной защиты внутренне перемещенных лиц» (регистрационный номер 1496).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 250 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В ходе обсуждения народный депутат Украины Людмила Денисова отметила, что «ситуация на рынке труда с обеспечением граждан работой является критической». «На сегодняшний день зарегистрировано безработных более 542 тысяч, а количество вакансий - около 38 тысяч, то есть на одну вакансию претендует 144 человека», - подчеркнула она. По словам депутата, достаточно серьезной является проблема трудоустройства переселенцев. «На сегодняшний день зарегистрировано 953 тысячи вынужденных переселенцев, и из них каждый 11-й, то есть 85,5 тысячи нуждаются в трудоустройстве», - отметила Денисова.

Законопроектом предусматривается внесение изменений в ряд законов Украины, которыми предлагается предоставлять работодателям за трудоустройство людей, переехавших из временно оккупированной территории, зоны проведения антитеррористической операции или чрезвычайной ситуации, компенсацию расходов на оплату труда таких людей длительностью до 6 месяцев, а в зависимости от ситуации на рынке труда региона - до 12 месяцев. При этом на работодателя возлагается обязанность обеспечить занятость таких лиц на протяжении периода, вдвое большего, чем выплата компенсации (например, компенсация выплачивалась 3 месяца – человек должен проработать 6 месяцев, компенсация 12 месяцев – человек будет работать 24 месяца).

В пояснительной записке сказано, что предусматривается предоставлять зарегистрированному безработному компенсацию расходов на переезд в местность, где он будет работать, и расходов на прохождение медицинского и/или наркологического осмотра, если это нужно для трудоустройства.

Читайте такжеЯценюк хочет достроить готовые на 80% дома для размещения переселенцевЗаконопроектом расширяется перечень лиц, имеющих право на получение ваучера для поддержки конкурентоспособности путем переподготовки, специализации, повышения квалификации по профессиям и специальностям для приоритетных видов экономической деятельности. В частности, предоставить такое право независимо от достижения 45 лет: внутренне перемещенным лицам трудоспособного возраста, которые переселились из территории проведения антитеррористической операции, при отсутствии подходящей работы; лицам, которые уволены с воинской службы (кроме военнослужащих срочной службы), службы в органах внутренних дел, государственной пожарной охраны, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, органов и подразделений гражданской защиты, налоговой милиции или Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в связи с сокращением численности, штата или по состоянию здоровья до достижения ими установленного статьей 26 Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” пенсионного возраста, при наличии выслуги не менее 10 лет, но не приобрели права на пенсию в соответствии с Законом Украины “О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы, и некоторых других лиц”; лицам, которые уволены с воинской службы после участия в проведении антитеррористической операции из числа инвалидов до получения права на пенсию в соответствии с Законом Украины “О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы, и некоторых других лиц”.

Законопроектом предлагается устранить пробелы в законодательстве и предоставить полномочия правлению Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы определять минимальный размер помощи по безработице для застрахованных лиц. Это обеспечит ежемесячно законодательные гарантии для более 100 тысяч получателей помощи – трети всех зарегистрированных безработных.

В записке сказано, что реализация законопроекта в 2015 году потребует дополнительного расходования средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы в сумме 87,7 млн грн, которые необходимо будет предусмотреть в бюджете Фонда после принятия законопроекта.