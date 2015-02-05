Германия выделит 9 млн евро помощи на развитие инфраструктуры Донбасса

Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, помощь в размере 9 млн евро планируется направить на реализацию проекта «Содействие развитию социальной инфраструктуры» (Фаза V), исполнителем которого должен стать Украинский фонд социальных инвестиций.

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За средства гранта планируется реализовать ряд микропроектов на базе следующих заведений: школ; детских садов; медицинских заведений, включая специализированные (противотуберкулезные диспансеры и тому подобное), а также заведения первичной медицинской помощи; интернаты разного профиля.

Приоритет будут иметь заведения социальной сферы, которые предоставляют услуги для переселенцев из зоны АТО.

Регионы внедрения микропроектов: районы, приближенные к границам между Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областями. В рамках микропроектов планируется провести ремонтные работы с акцентом на мероприятия по энергоэффективности.