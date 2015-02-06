Розенко обещает сделать систему субсидий «открытой, простой и понятной»

Министерство социальной политики Украины предлагает уже в ближайшее время реформировать систему адресных субсидий и компенсации разницы в коммунальных тарифах, рост которых неизбежен в связи с повышением цен на газ, заявил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде министр социальной политики Украины Павел Розенко.

«Сегодня существует как минимум две программы социальной защиты – система адресных субсидий и предоставление компенсации тарифов для малообеспеченных семей. Однако говорить о том, что мы удовлетворены работой этих систем, нельзя, – сказал Розенко. – Сегодня в процесс (социальной защиты – УНИАН) вовлечены 1 млн 100 тыс. человек, а должны быть по меньшей мере 3 млн людей. Люди, значит, не доверяют современной системе защиты от повышения цен».

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Розенко подчеркнул, что на недавнем заседании под председательством премьер-министра Арсения Яценюка Минсоцполитики предложило механизм реформирования системы субсидий и компенсаций. «Такая реформа будет осуществлена в самые короткие сроки, будем упрощать систему субсидий, снимать лишние критерии для получения субсидий, нужно сделать систему субсидий открытой, простой и понятной. Это будет сделано в ближайшее время, и таким образом мы восстановим доверие общества к системе социальной защиты», – подчеркнул Розенко.

При этом присутствовавший на Часе вопросов к правительству министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин отметил, что стоимость газа, импортируемого НАК «Нафтогаз Украины» в Украину из всех источников, включая реверс, составляет порядка 6 тыс. грн за тысячу кубометров, а средняя себестоимость газа, добываемого компанией «Укргазвыдобування», составляет по меньшей мере 1500 грн. «И тут надо еще учитывать ренту и транспортировку газа», - добавил Демчишин.

Ранее в Минсоцполитики отмечали, что средний размер субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в отопительный сезон 2014-2015 годов увеличился на 62% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 335 грн.