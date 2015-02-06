Siemens собирается уволить 7400 сотрудников

Немецкий транснациональный концерн Siemens может уволить 7400 служащих по всему миру, германское подразделение может сократить порядка 3300 работников, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Таким образом, будет уволено порядка 2% штата компании. О сокращениях может быть официально объявлено уже на этой неделе.

Как пишут «Ведомости», в конце января концерн опубликовал отчетность за I квартал 2014 финансового года, в которой указал на сложные условия ведения бизнеса, в том числе из-за геополитической напряженности. В октябре — декабре 2014 г. чистая прибыль компании составила 1,08 млрд евро, или 1,28 евро в расчете на акцию, против 1,43 млрд евро, или 1,68 евро на акцию, годом ранее. Прибыль от продолжающихся операций упала на 18% до 1,11 млрд евро.

Выручка Siemens в отчетный период выросла на 5% до 17,415 млрд евро на фоне ослабления европейской валюты. Органический рост (без учета курсовых разниц, купли-продажи активов и других разовых факторов) составил 3%. Поступление новых заказов уменьшилось на 11% до 18,01 млрд евро.