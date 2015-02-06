В Кабмине обещают покрывать дефицит Пенсионного фонда за счет госбюджета

Кабинет министров Украины принял решение перераспределить поступления от единого социального взноса (ЕСВ) на общеобязательное государственное страхование между фондами социального страхования по бездефицитному принципу.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил журналистам заместитель министра социальной политики Виктор Иванкевич.

«Есть решение Кабмина, принятое на прошедшем заседании, о новом перераспределении единого социального взноса между фондами социального страхования. И все фонды социального страхования, кроме Пенсионного фонда, у нас должны быть бездефицитными», - сказал он. При этом, по его словам, дефицит Пенсионного фонда будет покрываться за счет государственного бюджета.

Читайте такжеСистему взимания единого соцвзноса могут изменитьКак сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в рамках реализации новой экономической и социальной политики, закрепленной в программе работы правительства на 2015-2016 годы, намерен объединить все существующие в стране фонды социального страхования в один фонд, оптимизировать его работу и сэкономить до 600 млн грн на расходах по администрированию такого фонда.

Согласно росписи бюджета, дотации на выплату пенсий и пенсионных надбавок составят 61,9 млрд грн, финансирование покрытия дефицита Пенсионного фонда – порядка 19 мдрд грн.