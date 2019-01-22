Трудовая миграция может привести у росту фискального давления на украинцев - СМИ

Основным методом борьбы с трудовой миграцией является улучшение среды для жизни.

В рейтинге, который является составной частью аналитического обзора Global Economy Watch, публикуемого консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers (PwC), Украина взяла "почетное" первое место по прогнозируемому сокращению за 2019 год рабочей силы из-за трудовой миграции (около 1,4%).

Об этом пишет в своем материале издание Деловая столица.

Так, по информации, авторов материала налоговая нагрузка на украинцев, оставшихся в стране должна будет вырасти для того, чтобы была возможность формировать бюджет, и, к примеру, пенсионный фонд.

«Сбор налогов будет обеспечиваться меньшим числом участников, то есть для формирования бюджета и социальных целевых фондов, таких как ПФУ, придется либо усиливать фискальное давление на оставшихся, либо поступательно снимать социальные функции государства одну за другой», пишет издание.

Кроме Украины в первой десятке находятся Болгария, Румыния, Литва, Венгрия, Латвия, Молдова, Хорватия, Россия и Беларусь.

Как сообщают журналисты, основным методом борьбы с трудовой миграцией является улучшение среды для жизни.

«Проблема трудовой миграции - наше "родимое пятно", следствие трудовой бедности, бороться с которой намного сложнее, чем с бедностью обычной, ведь здесь не добьешься успеха прямой раздачей денег и льгот. Тут потребуется выполнение более сложной задачи - создание качественной среды для жизни», - резюмируют авторы.