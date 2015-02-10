Россия пойдет по пути Венесуэлы и Ирана - СМИ

Два основных сценария для российского общества подготовили эксперты во главе с президентом партнерства «Новый экономический рост» (НЭР) Михаилом Дмитриевым на основании глубинного изучения социальных установок россиян, пишут "Ведомости".

Эта методика позволила группе Дмитриева сделать ряд неожиданных, но сбывшихся прогнозов — например, в марте 2011 г. предсказать политические протесты.

Читайте такжеРоссия нарушила почти каждое обязательство, которое она взяла Минскими соглашениями - ОбамаКак отмечают сейчас эксперты, урегулирование конфликта с Украиной поможет восстановить экономический рост, и экономическое благополучие россиян постепенно вернется к историческому пику 2012-2013 гг. Установка на выживание перестанет доминировать и снова встанет вопрос развилки, но отрицательный опыт экономического кризиса, последовавшего за внешней экспансией, позволит избежать повторения пройденного - и это «некий радужный сценарий эволюции общественных настроений».

Однако углубляющиеся в массовом сознании установки на самоизоляцию делают более вероятным второй сценарий, особенно если международный конфликт продолжится, выявили эксперты НЭР: Россия попадает в замкнутый круг. Внешнеполитический конфликт усиливает ориентацию общества на изоляцию от внешнего мира, она ведет к ограничению импорта технологий, компетенций, использования потенциала внешних рынков для развития несырьевых производств, блокируя конкурентоспособность экономики, которая продолжит стагнировать. Без экономического роста не будет расти потребление, что вызовет социальную дестабилизацию и курс на выживание и самоизоляцию вместо развития. Такой замкнутый круг самоухудшающихся событий может длиться десятилетия, считает Дмитриев.

Читайте такжеЕС распространил санкции за Украину на еще 19 физических и 9 юридических лиц, начало - через неделюЭто не прогнозы, а сценарии и не значит, что других вариантов нет, подчеркивает он, но данные последних опросов говорят о худшем выборе.

Попытка консервации системы ценностей на «домодернизированном» уровне — изоляция, минимизация рисков и угроз — блокирует развитие и не обеспечит экономического роста: это сценарий Венесуэлы. Отсутствие роста рано или поздно приведет к серьезнейшему напряжению в обществе и утрате политического контроля — это пример Ирана, где неудовлетворенность текущими темпами развития экономики завершилась демократическими выборами и коррекцией политического и экономического курса, подчеркивает Дмитриев.