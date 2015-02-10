Минимальные зарплаты и пенсии украинцев вырастут на 13% с 1 декабря 2015 года

Размер минимальной зарплаты и пенсии вырастет с 1 декабря 2015 года в среднем на 13%, заявил в эфире одного из телеканалов министр социальной политики Украины Павел Розенко.

«Надо понимать, что социальная политики и пенсионная политика – это производная. Производная от состояния экономики, от заработных плат. Я не хотел бы говорить о том, что вот когда-то стабилизируется экономика, тогда… (мы сможем повысить пенсии - УНИАН). Ситуация в экономике действительно непростая, практически три года у нас падение экономики, при этом пенсионные выплаты выплачиваются в полном объеме, - сказал Розенко. - И мы не останавливаемся, мы не говорим, вот, дескать, экономика не работает – мы ничего сделать не можем. Нет, мы проводим реформы. Мы четко сказали, что последствием реформ должно стать увеличение пенсии, заработных плат. Мы запланировали, и в бюджете это зафиксировано, что с 1 декабря 2015 года предполагается увеличение прожиточного минимума, минимальных пенсий, минимальных зарплат в Украине на 13%».

Он напомнил, что в 2014 году рост социальных выплат был заморожен. И потому готовящийся рост выплат – это уже существенный результат работы социальных служб.

Кроме того, Розенко прокомментировал механизм выхода на пенсию женщин в возрасте 55 лет. Он подчеркнул, что такая норма остается в законодательстве, но требует, чтобы достигшая пенсионного возраста женщина не сохраняла за собой рабочего места. «Изменений никаких нет. Верховная Рада продлила действие этой нормы (о выходе на пенсию в 55 лет - УНИАН), мы не против действия нормы, когда женщина может и далее выходить на пенсию в 55 лет. Но при условии выполнения нескольких условий: надо уволиться с работы и за каждый месяц недоработки до пенсионного возраста, когда женщина могла бы выйти на пенсию, снимается 0,5% пенсии», - сказал Розенко.

Читайте такжеВ Кабмине обещают покрывать дефицит Пенсионного фонда за счет госбюджетаКак сообщал УНИАН, на текущий момент в Украине насчитывается более 13 млн пенсионеров, а средняя пенсия по стране составляет порядка 1670 грн при обозначенной законом минимальной зарплате 1218 грн.

Выплаты пенсий в Украине проводятся регулярно с 4 по 25 число каждого месяца, при этом ежемесячный транш составляет порядка 20-21 млрд грн.

Кабмин принял решение не осуществлять с 1 декабря 2014 года социальные выплаты гражданам, которые находятся на территориях, не контролируемых украинской властью. В то же время, как отмечал Розенко, все выплаты жителям Донецкой и Луганской областей начисляются на личные счета и будут выплачены сразу же, как только они переедут на контролируемую Украиной территорию.