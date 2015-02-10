В России на фоне обострения кризиса Москва может стать "столицей бездомных"

В России рост обращений в службу социальной защиты населения со стороны московских бездомных растет, пишут "Известия".

Читайте такжеЗапад имеет в своем арсенале "экономическую ядерную бомбу" для влияния на Россию - СМИ Так, спрос с их стороны на социальный ночлег за 2014 год вырос более чем в два раза — смогли поспать в специальных приютах 36,5 тыс. человек. Число случаев оказания помощи прямо на улицах столицы (едой, одеждой, медикаментами и проч.) выросло по сравнению с 2013 годом на 65%, до 50,4 тыс. случаев. Об этом изданию сообщили в департаменте социальной защиты города Москвы.

"По нашим данным, 95% московских бездомных иногородние. Это люди, которые приехали в Москву в поисках заработка из регионов и в какой-то степени потому, что здесь проще выжить. Я не исключаю, что когда экономическая ситуация в регионах ухудшится, миграционный поток людей в поисках "лучшей жизни" увеличится", - рассказал завсектором социальной помощи бездомным гражданам департамента социальной защиты города Москвы Андрей Пентюхов.

Эксперты подтверждают опасения Пентюхова о росте бродяг за счет трудовой миграции из регионов. Руководитель центра региональной социологии и конфликтологии Института социологии РАН Валерий Маркин ожидает значительного пополнения армии московских бродяг этим летом.

Читайте такжеРоссия пойдет по пути Венесуэлы и Ирана - СМИ"Основной источник московского бродяжничества — это прежде всего наши моногорода. Если человек теряет там работу, у него практически нет возможности найти новую. А если связь с семьей нарушена, он легко покупает билет в столицу. Главный наплыв из моногородов в Москву нужно ждать этим летом. В этот период мы прогнозируем первую волну сокращений на предприятиях в моногородах. Впрочем, она уже началась и будет только расти, как и количество московских бродяг", - говорит Маркин.

По данным Росстата, уровень безработицы в декабре 2014 года составил 5,3% от экономически активного населения, то есть 4 млн человек. Как писали «Известия», согласно антикризисному плану правительства, принятому в конце января, число адресатов пособий по безработице вырастет на 68%, до 1,6 млн человек.