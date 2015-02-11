Бюджетники оккупированного Крыма требуют от Путина повышения зарплат

Бюджетники оккупированного Россией Крыма настаивают на повышении зарплат, передает "Крым. Реалии".

Читайте такжеПланы России построить сухопутный коридор в Крым принесут много крови - СергеевУчителя и врачи говорят об урезании выплат и их съедании инфляцией, в то время как чиновники утверждают, что заработная плата сотрудников бюджетной сферы, напротив, за последние полгода увеличилась на 115–250%. Повысить денежное довольствие просят и в МЧС, заявляя, что не могут «чувствовать себя достойно, получая 14-20 тысяч рублей в месяц». При этом минимальная заработная плата в аннексированном Крыму с 1 января 2015 года установлена на уровне чуть менее шести тысяч рублей.

По данным нелегитимного министра финансов полуострова Владимира Левандовского, по состоянию на 5 февраля задолженность по зарплате в бюджетной сфере не погасили четыре района. Виной всему, как утверждает Левандовский, сложности с переходом на новые стандарты казначейского обслуживания. Мол, деньги есть, а технических возможностей для их перечисления нет, поскольку еще не все бюджетные учреждения прошли перерегистрацию и открыли банковские счета. При этом, какие районы задолжали бюджетникам, «министр» не уточнил. Но керченский сайт Керчь.фм выяснил, что на середину прошлой недели, как минимум, в Керчи никто из бюджетников полного расчета за январь не получил. И если медработникам, по данным издания, дали аванс в три-четыре тысячи рублей, то педагогам не дали ничего.

Читайте такжеЭксперты заявляют об угрозе полной монополизации информпространства Крыма оккупационной властью Причем те, с кем за работу рассчитались, говорят об урезании зарплат и просят пересмотреть тарифные ставки. На форуме севастопольского новостного портала ForPost сейчас активно обсуждают открытое обращение пользователя Алексея Процко к управлению образования Севастополя и Министерству образования Российской федерации с требованием довести месячный оклад педагогов до уровня Москвы: в 40-50 тысяч рублей.

По словам Процко, текст своего обращения он также отправил Президенту России Владимиру Путину и «всем уполномоченным структурам».

Он при этом заявляет, что готов покончить с собой, если это поможет решению вопроса и восстановлению справедливости.

Повышения зарплат медикам ждать не стоит. Об этом уже предупредил нелегитимный глава Министерства здравоохранения оккупированного Крыма Александр Могилевский. По его словам, выплаты останутся на уровне прошлого года. При этом сами медики, равно как и учителя, говорят не то, что о прежнем уровне, а о сокращении зарплат.

«Если нам давали раньше по 15 тысяч, то сейчас только десять», – рассказала одна из крымских медиков.