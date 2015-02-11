Правительство готово пересмотреть критерии снижения единого соцвзноса

Кабинет министров Украины готов пересмотреть принятое ранее решение о критериях снижения ставок единого социального взноса (ЕСВ) для работодателей и намерен закрепить новую, усовершенствованную модель взимания ЕСВ отдельным законом, заявил в ходе расширенного заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Внедрение формулы, которая должна была стимулировать к детенизации зарплат, была предложена парламентской коалицией и стала условием голосования за весь пакет предложенных правительством изменений, - сказал Яценюк. – Однако, к большому сожалению, наши партнеры по парламенту предложили модель, которая не работает. И это я говорю к тому, чтобы все понимали меру ответственности. В то же время, мы, как правительство, готовы пересмотреть законопроект, и он будет подан в рамках общего пакета законов по программе реформ, и дать возможность вывести из тени и стимулировать к тому, что чем больше зарплаты платишь, тем меньше налога вносить в госбюджет».

Яценюк отметил, что «не все эксперименты, которые предлагаются, являются эффективными».

Читайте такжеКритерии снижения единого соцвзноса не помогут легализировать зарплаты - экспертыКак сообщал УНИАН, ранее глава правительства отмечал, что принятый парламентом в конце декабря 2014 года принцип и механизм взимания единого социального взноса (ЕСВ) на общеобязательное государственное пенсионное страхование, как ключевого налога на фонд заработной платы в стране и основного источника доходов Пенсионного фонда, может быть пересмотрен после детального анализа.

Закон «О реформировании общеобязательного государственного социального страхования и легализации фонда оплаты труда» предусматривает уменьшение уплаты единого социального взноса с ныне действующей ставки 41% до 16,4%. Ключевыми условиями для такого снижения ставки для работодателей-налогоплательщиков должны стать: увеличение фонда оплаты труда на 30%, установление средней зарплаты в размере не менее трех минимальных (свыше 3 600 грн) и выполнение условий по дальнейшей детенизации зарплат.

В то же время, глава Государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина отмечала, что такое решение коснется не более 10% украинских предприятий. Ляпина не исключила, что критерии снижения ЕСВ могут быть пересмотрены уже по итогам 1-го квартала 2015 года.