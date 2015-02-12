Украинцам в 2015 году повысят тарифы и выделят 12,5 млрд гривень на их компенсацию

Кабинет министров Украины в рамках выполнения новой программы сотрудничества с ключевым кредитором – Международным валютным фондом – намерен выполнять ряд мер по стабилизации банковской системы, оздоровления энергосектора и выделит в 2015 году 12,5 млрд грн на компенсацию тарифов, которые будут повышены в рамках программы реформ, заявил журналистам премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Украина в течение 4 лет будет проводить реформы, которые нужны для экономической и финансовой стабилизации страны, - сказал Яценюк. – Эта программа реформ не для МВФ, а для Украины. Ее цель – экономический рост», - сказал Яценюк.

Читайте такжеКабмин утвердил Меморандум сотрудничества с МВФОн подчеркнул, что программа предусматривает ряд сложных решений – эффективных решений в управлении экономикой, борьбе с коррупцией, наведении порядка в энергетике, в оптимизации государственных расходов и сокращении государственных расходов, в увеличении до 3% ВВП расходов на инвестиции, в сокращении аппарата государственных чиновников, в наведении справедливости в пенсионной реформе, и в первую очередь, речь идет о сокращении и ликвидации так называемых специальных пенсий.

«Кроме того, правительство предполагает широкую программу помощи малообеспеченным слоям населения. В конце текущего года, в декабре, правительство проведет индексацию доходов населения. Предполагается, что индексация будет проводиться в течение действия всей программы (в течение 4 лет - УНИАН). Также программа предполагает помощь в виде 12,5 млрд грн только в этом году малообеспеченным слоям населения от изменения цен и тарифов на энергоносители», - сообщил Яценюк.