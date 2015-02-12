Германия и Франция помогут возобновить соцвыплаты на оккупированной части Донбасса

Германия и Франция окажут техническую поддержку для восстановления банковской системы на оккупированной части Донбасса, возможно, путем создания международного механизма для содействия осуществлению социальных выплат.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом говорится в декларации президента Украины, президента РФ, президента Французской Республики и канцлера ФРГ в поддержку Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, принятого 12 февраля 2015 года.

Читайте такжеУкраина ежемесячно тратит до 3 млрд гривень на оккупированные территории Донбасса - Яресько«Германия и Франция окажут техническую поддержку для восстановления сегмента банковской системы в затронутых конфликтом районах, возможно, путем создания международного механизма для содействия осуществлению социальных выплат», - говорится в документе.