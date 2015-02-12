Соцвыплаты на Донбассе возобновятся после проведения там выборов - Порошенко

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко по итогам переговоров в Минске, передает 24 канал.

"Социальные выплаты должны быть восстановлены, но после стабилизации политической ситуации, проведения выборов и восстановления государственного суверенитета Украины на оккупированных территориях", - сказал Порошенко.

Читайте такжеШтайнмайер: соглашение в Минске - шаг к разрядке конфликтаНапомним, в Минске состоялись переговоры Петра Порошенко, Владимира Путина, Ангелы Меркель и Франсуа Олланда по урегулированию конфликта в Украине, а также переговоры Трехсторонней контактной группы, по итогам которых был принят документ.