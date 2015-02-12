Соцвыплаты на Донбассе возобновятся после проведения там выборов - Порошенко
15:48, 12 февраля 2015Соцполитика
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Социальные выплаты в отдельных районах Донбасса возобновятся после местных выборов и восстановления суверенитета Украины на этих территориях.
Порошенко анонсировал возобновление соцвыплат на Донбассе после проведения там выборов / Фото УНИАН
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко по итогам переговоров в Минске, передает 24 канал.
"Социальные выплаты должны быть восстановлены, но после стабилизации политической ситуации, проведения выборов и восстановления государственного суверенитета Украины на оккупированных территориях", - сказал Порошенко.
Читайте такжеШтайнмайер: соглашение в Минске - шаг к разрядке конфликтаНапомним, в Минске состоялись переговоры Петра Порошенко, Владимира Путина, Ангелы Меркель и Франсуа Олланда по урегулированию конфликта в Украине, а также переговоры Трехсторонней контактной группы, по итогам которых был принят документ.
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