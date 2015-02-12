Повышения пенсионного возраста не будет - Яресько

Об этом сообщила министр финансов Наталья Яресько на брифинге в НБУ.

«Что касается слухов об увеличении пенсионного возраста, мы сейчас предусматриваем только изменения относительно спецпенсий, конкретных категорий спецпенсий, дополнительных изменений относительно пенсионного возраста мы сейчас не предвидим», - сказала она.

Читайте такжеВ Украине пенсионеров больше, чем тех, кто платит налоги - министрВместе с тем Яресько сообщила, что правительство готовится к пенсионной реформе, которая должна снизить дефицит Пенсионного фонда и привести пенсионную систему к европейским стандартам.

«Нет, мы не предлагаем Верховной Раде на следующую неделю повышение пенсионного возраста в целом, а только в отношении некоторых категорий спецпенсий, чтобы только усилить справедливость в нашей пенсионной системе», - подчеркнула она.

Справка УНИАН. Сейчас в Украине насчитывается более 13 млн пенсионеров, а средняя пенсия по стране составляет около 1670 грн при определенной законом минимальной зарплате 1218 грн. Выплаты пенсий в Украине проводятся регулярно с 4 по 25 число каждого месяца, при этом ежемесячный транш составляет порядка 20-21 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2015 год предусматривает объем отчислений, который будет направлен из госбюджета на нужды Пенсионного фонда Украины, на уровне 80,9 млрд грн, в том числе дотации на выплату пенсий и пенсионных надбавок составят 61,9 млрд грн, финансирование покрытия дефицита Пенсионного фонда - на уровне 19 млрд грн.

Согласно изменениям в Налоговый и Бюджетный кодексы, принятыми в конце 2014 года, в Украине с 1 января вводится налогообложение пенсий, объем которых превышает три минимальные зарплаты (свыше 3600 грн). При этом индексация пенсий и общее повышение социальных стандартов возможно не ранее 1 декабря 2015 при условии благоприятного финансово-экономического положения в стране.

Кабмин принял решение не осуществлять с 1 декабря 2014 года социальные выплаты гражданам, которые находятся на территориях, которые не контролируются властями. В то же время, как отмечал министр соцполитики Павел Розенко, все выплаты жителям Донецкой и Луганской областей начисляются на личные счета и будут выплачены сразу же, как только они переедут на контролируемую Украиной территорию.