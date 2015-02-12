Пособие по безработице будут платить два раза в месяц

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 230 народных депутатов из 313, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы" дополняется новой статьей 24 "Периодичность, сроки выплаты пособия по безработице".

Устанавливается, что пособие по безработице выплачивается два раза в месяц через промежуток времени, не превышающий 16 календарных дней, и не позднее 7 дней после окончания периода, за который осуществляется выплата.

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Единовременная выплата пособия по безработице для организации безработным предпринимательской деятельности осуществляется в течение 14 дней после дня осуществления государственной регистрации юридического лица, приобретения статуса предпринимателя физическим лицом.