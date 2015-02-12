Президент ЕК пообещал €15 млн гуманитарной помощи для пострадавших на Донбассе

Об этом он сказал сегодня в Брюсселе во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Глава государства проинформировал собеседника о результатах многочасовых переговоров в Минске. В свою очередь Жан-Клод Юнкер подтвердил готовность ЕС оказывать гуманитарную помощь пострадавшим на Донбассе, в частности, сообщил о выделении дополнительно 15 млн евро для отмеченных целей», - сказано в сообщении.

Во время встречи президенты обсудили вопросы макрофинансовой помощи для Украины и перспективы ее увеличения. Порошенко и Юнкер определили приоритетные задачи для принятия решения о безвизовом режиме с Украиной во время саммита «Восточного партнерства» в Риге.

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Как сообщал УНИАН, в конце января Представительство Евросоюза в Украине проинформировало, что ЕС увеличивает гуманитарную помощь Украине при помощи учреждения инициативы «Воздушный путь».

«Тысячи людей страдают от последствий конфликта, перемещения, ужасной бедности и суровой зимы. Европейская комиссия готова предоставить дополнительные 15 млн евро гуманитарной помощи» – отмечалось в сообщении.

В ЕС выразили убеждение, что эта помощь покроет базовые потребности тех, кто в этом больше всего нуждается в Мариуполе и других местах, пораженных конфликтом; потребности внутренне перемещенных лиц и беженцев, а также тех, кто собирается возвращаться домой. «Средства касаются таких вещей первой необходимости, как укрытие, продовольствие, вода, медицинский уход и теплая одежда», - подчеркивалось в сообщении.