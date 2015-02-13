Украинцам из-за войны и спада экономики задолжали 2,5 млрд гривень зарплат

Общий объем задолженности по выплате заработной платы в Украине на текущий момент составляет порядка 2,5 млрд грн, и основными причинами такого положения дел являются война на востоке страны, а также общий спад экономики.

Об этом заявил в ходе Часа вопросов к правительству министр социальной политики Украины Павел Розенко.

«Задолженность по зарплате составляет порядка 2,5 млрд грн, за прошлый год этот показатель вырос примерно на 1,5 млрд грн, – сказал министр. – Однако основная масса долгов в региональном разрезе – это Донецкая область, порядка 1,2 млрд грн, и Луганская область – примерно 400 млн грн задолженности».

Читайте такжеПособие по безработице будут платить два раза в месяц

При этом министр отметил, что основная масса долгов сконцентрирована на предприятиях, находящихся в сфере контроля Министерства энергетики и угольной промышленности.

«До конца февраля у нас запланировано расширенное заседание по долгам по зарплате, где мы подведем итоги по каждому региону и по каждой отрасли. Руководители облгосадминистраций дадут основательный ответ по поводу причин возникновения долгов», – подчеркнул министр.

Кроме того, он напомнил, что по решению правительства в Украине создана специальная служба по вопросам труда, которая также будет заниматься причинами возникновения задолженности по зарплате и вопросами ликвидации таких долгов.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики Украины, общая задолженности по зарплате на 1 января 2015 года составила 2,43 млрд грн. По сравнению с показателем задолженности на 1 января 2014 года долги выросли в три раза.

Наибольший объем задолженности в декабре 2014 года зафиксирован в промышленности – 1,37 млрд грн, из них половина (627 млн грн) – в добывающей промышленности. Наименьший объем задолженности – 2,1 млн грн – в сфере музейного дела. Задолженность в сфере здравоохранения составила 212 млн грн, образования – 188,2 млн грн. В региональном разрезе наибольший объем долга в декабре был зафиксирован в Донецкой области – 1,18 млрд грн, наименьший – в Черновицкой области (3 млн грн). Долги в Луганской области составили 364,5 млн грн, в Киевской – 126,6 млн грн.