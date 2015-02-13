Розенко: 75% пенсионеров из оккупированного Донбасса получают пенсии

Количество пенсионеров, которые проживали или проживают в районах, временно неподконтрольных украинским властям, но получают при этом пенсии и социальные выплаты от правительства Украины, превысило 900 тыс. человек, что составляет три четверти от общего числа таких пенсионеров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде министр социальной политики Украины Павел Розенко.

«Более 900 тыс. пенсионеров, которые имеют право на выплаты и жили на временно оккупированных территориях, получают причитающиеся им выплаты», – сказал министр.

При этом он напомнил, что, согласно действующим правилам, пенсии и социальные выплаты в любом случае начисляються на личные счета пенсионеров и выплачиваются сразу же, как только пенсионер лично переедет на подконтрольную украинской власти территорию.

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Как сообщал УНИАН, с 1 декабря 2014 года Кабмин принял решение не осуществлять социальные выплаты гражданам, которые находятся на территориях, не контролируемых украинской властью. С 21 января 2015 года пересечение линии разграничения между контролируемой Украиной территорией и оккупированными боевиками территориями осуществляется по специальным пропускам.

На текущий момент в Украине насчитывается более 13 млн пенсионеров, а средняя пенсия по стране составляет порядка 1670 грн при обозначенной законом минимальной зарплате 1218 грн. Как ожидается, с 1 декабря правительство проведет индексацию минимальной зарплаты и пенсии в среднем на 13%.