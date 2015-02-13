Перед повышением тарифов обещают реформировать систему субсидий и льгот

Министерство социальной политики предлагает провести всеобъемлющую реформу системы предоставления субсидий и льгот украинским гражданам, прежде чем принимать решение о дальнейшем повышении коммунальных тарифов.

Об этом сказал в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде министр социальной политики Украины Павел Розенко.

«Без реформирования системы получения субсидий говорить о повышении тарифов невозможно, – сказал министр. – По нашим расчетам, на сегодня право на субсидию имеют более 3 млн семей, но пока своим правом воспользовались только миллион семей».

По мнению Розенко, ключевой причиной такой ситуации является недоверие граждан к существующим условиям предоставления льгот, очереди в социальных службах и большое количество документов, которые необходимо подать.

Розенко представил парламентариям один из вариантов упрощения системы предоставления льгот, когда каждый гражданин получит по почте специальное уведомление от социальных служб, в котором затем укажет свои доходы и финансовые возможности. «Все это можно будет отправить в управления соцзащиты по почте. Никакого вмешательства, в очередях стоять не надо», - подчеркнул министр, добавив, что такой подход существенно упростит доступ граждан к получению льгот.

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Как сообщал УНИАН, по данным Минсоцполитики, средний размер субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в отопительный сезон 2014-2015 годов увеличился на 62% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 335 грн.