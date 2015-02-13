На госпособия семьям с детьми уже перечислили почти 3 миллиарда гривень

По состоянию на 13 февраля на почтовые отделения и банковские учреждения перечислено 2,98 млрд грн для выплаты первого транша государственных социальных пособий за февраль семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам, временной помощи детям и помощи по уходу за инвалидом I или II группы вследствие психического расстройства.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина со ссылкой на данные Министерства социальной политики.

Читайте такжеПовышения пенсионного возраста не будет - ЯреськоОбщая потребность первого транша государственных пособий в феврале составляет 2,99 млрд грн.