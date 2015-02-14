Яценюк обещает презентовать новую систему льгот и субсидий уже на следующей неделе

Правительство на следующей неделе планирует представить новую систему предоставления льгот и субсидий по компенсации тарифов, которые возрастут в течение 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Что мы хотим направить в новом законе «О государственном бюджете» на социальные выплаты и в целом на развитие экономики? Будет изменение тарифов, и такое изменение тарифов должно сопровождаться широкой программой социальной помощи», - сказал глава правительства.

При этом он сказал, что система социальной помощи будет изменена. «Мы на следующей неделе обнародуем новый подход к получению льгот и субсидий – простой, быстрый и эффективный, где человек фактически будет заполнять два документа. И то эти документы по почте придут домой, если вы имеете право на льготы и субсидии, несколько строк заполнили, отправили обратно в социальную службу, и вам в автоматическом режиме будут назначены льготы и субсидии, о чем мы отдельно на будущей неделе четко объясним и сообщим», - сказал премьер.

Читайте такжеУкраинцам в 2015 году повысят тарифы и выделят 12,5 млрд гривень на их компенсациюЯценюк напомнил также, что в общей сложности финансирование новой системы получения льгот составит 12,5 млрд грн. «Но для того, чтобы профинансировать значительный объем льгот и субсидий, нужно где-то взять деньги. Именно поэтому 12,5 млрд грн мы выделяем как отдельную сумму на предоставление льгот и субсидий гражданам Украины, малообеспеченным слоям населения, в качестве компенсации в связи с изменениями цен и тарифов», - отметил он.

Отдельное внимание глава правительства посвятил переселенцам. «У нас уже почти 1 млн человек, которые временно перемещены. Это те люди, которые были заложниками российских террористов, но которые покинули территорию Донецкой и Луганской областей и сейчас они проживают по всей территории Украины, - сказал Яценюк. - Дополнительно почти 3 млрд грн мы выделяем на помощь временно перемещенным лицам - тем людям, которые лишились своего дома, работы. Это ответственность Украинского государства и каждого из нас помогать украинцам, страдающим от российского терроризма».