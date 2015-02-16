Порошенко ветировал закон, которым разрешалось 55-летним женщинам досрочно выходить на пенсию

Президент Украины Петр Порошенко вернул в Верховную Раду Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (относительно усовершенствования пенсионного обеспечения)» (№1086), которым разрешалось 55-летним женщинам до 2022 года досрочно выходить на пенсию при наличии 30-летнего стажа работы.

Об этом сообщается на сайте ВР.

Как говорится в предложениях президента к закону, из него должен быть изъят пункт 2 раздела І закона, которым предусмотрено продлить до 1 января 2022 года действие положения относительно права выхода на пенсию после достижения 55-летнего возраста женщинам, которые уволены с работы и имеют не менее 30 лет страхового стажа.

В предложениях сказано, что «принятие закона направлено на защиту прав женщин предпенсионного возраста, которые являются неконкурентоспособными на рынке труда и оказались в сложных экономических обстоятельствах, обусловленных массовыми увольнениями работников». «Вместе с тем, учитывая наличие в течение последних лет дефицита бюджета Пенсионного фонда, который покрывается за счет средств государственного бюджета, на сегодня отсутствует финансовое обеспечение реализации указанного положения, что, по информации Кабинета министров Украины, будет нуждаться в 2015 году дополнительных расходов в размере 387,5 млн грн», - подчеркивается в предложениях президента Украины.

Читайте такжеСоцвыплаты в Украине могут повысить с 1 июля только при условии удачных реформКак известно, согласно законодательству Украины, для поддержки предложения президента нужно минимум 226 голосов, а для преодоления вето, то есть для оставления этой нормы в законе, необходимо минимум 300 голосов народных депутатов Украины.

Как сообщал УНИАН, соответствующий закон относительно усовершенствования пенсионного обеспечения Верховная Рада приняла 14 января. «За» проголосовали 256 народных депутатов из 305, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом, внесенным на рассмотрение ВР народным депутатом от Радикальной партии Юрием-Богданом Шухевичем, вносились изменения в статьи 40 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", в которых говорится о том, что для исчисления пенсии учитывается заработная плата (доход) за весь период страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года.

Согласно предложенным изменениям, по желанию пенсионера и при условии подтверждения справки о заработной плате первичными документами в период до 1 января 2022 года (сейчас - до 1 января 2016 года) или в случае, если страховой стаж, начиная с 1 июля 2000 года составляет меньше 60 месяцев, для исчисления пенсии также учитывается зарплата (доход) за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд до 1 июля 2000 года независимо от перерывов.

Также в абзаце первом пункта 7-2 Раздела XV "Заключительные положения" закона устанавливается, что до 1 января 2022 года (сейчас - до 1 января 2015 года) право досрочного выхода на пенсию по возрасту имеют женщины, которым исполнилось 55 лет, при наличии страхового стажа не менее 30 лет и при условии увольнения с работы.

В этом случае размер их пенсии, исчисленный согласно статье 27 и с учетом статьи 28 этого закона, уменьшается на 0,5% за каждый полный или неполный месяц досрочного выхода на пенсию.