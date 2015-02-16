Бюджетные отчисления в Пенсионный фонд хотят сократить на 3,9 млрд гривень

Кабинет министров предлагает Верховной Раде внести изменения в закон Украины о государственном бюджете на 2015 год и сократить объем бюджетных отчислений в Пенсионный фонд в 2015 году на 3,9 млрд грн, до 76,95 млрд грн.

Об этом говорится в пояснительной записке к правительственному законопроекту 2147, опубликованному на сайте Верховной Рады.

Документом предполагается сократить дотации на выплату пенсий и пенсионных надбавок на 23,2 млн грн до 61,845 млрд грн, финансирование покрытия дефицита Пенсионного фонда на 3,890 до 15,105 мдрд грн.

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Как сообщал УНИАН, согласно закону о госбюджете на 2015 год, объем отчислений из госбюджета на нужды Пенсионного фонда Украины в 2015 году предполагается на уровне 80,9 млрд грн. Дотации на выплату пенсий и пенсионных надбавок - 61,9 млрд грн, финансирование покрытия дефицита Пенсионного фонда – порядка 19 мдрд грн.