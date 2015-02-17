Депутатам будут выделять по 13 тысяч грн на аренду жилья - документов не потребуют

Депутатам Верховной Рады будут выделять по 460 гривен в сутки для аренды жилья, при этом, никаких документов не потребуют.

Соответствующее решение принял регламентный комитет, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на «Честно».

Согласно протоколу заседания, комитет решил ежемесячно выдавать депутатам по 460 гривень в сутки для аренды жилья или гостиничного номера.

Эти деньги решили выдавать "одновременно со средствами на возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий без ежемесячного предоставления народным депутатом дополнительных документов".

Таким образом, каждый депутат, который не имеет киевской прописки, может ежемесячно в придачу к депутатским выплатам получать больше 13 тысяч гривень, независимо от того, действительно ли он использует их для аренды жилья.

В стенограмме заседания зафиксировано, что Госказначейска служба потребовала, чтобы депутаты предоставляли документы, подтверждающие расходы.

Однако Павел Пинзеник из "Народного фронта", который фактически исполняет обязанности председателя комитета, заявил, что "у нас есть кому разговаривать" с Госказначейством.

Как известно, депутатам Верховной Рады оставили две категории льгот, касающихся их проживания и соцгарантий, а также выполнения депутатских обязанностей.

Почти 300 народных депутатов получили компенсацию за аренду жилья за декабрь 2014 года, среди которых оказались и депутаты-миллионеры.