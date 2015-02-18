Постановление о реформе системы субсидий обещают принять в течение недели

Министр социальной политики Павел Розенко в комментарии журналистам перед заседанием правительства заявил, что постановление о реформировании системы субсидий будет принято в ближайшие дни.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины.

"Буквально в течение недели будет принято соответствующее постановление правительства о реформировании системы субсидий", - отметил Розенко.

По словам Министра, на сегодняшний день право на получение субсидий имеет около 3 миллионов человек, в то же время реально их получают только 1,2 миллиона.

Розенко объяснил, что сейчас система предоставления субсидий работает неэффективно и поэтому, когда повышается цена на газ, люди не идут получать субсидии, а просто перестают платить.

"Поэтому мы хотим от этого отойти и хотим, чтобы эти 3 миллиона человек, а в связи с повышением тарифов количество таких семей может вырасти до 4,5-5 миллионов, чтобы все они имели возможность получить субсидию", - отметил Розенко.

Читайте такжеГлава НБУ: газ для населения подорожает на 280%, тепло – на 66%Как сообщал УНИАН, 18 февраля председатель НБУ Валерия Гонтарева во время инвестиционной конференции заявила, что Национальный банк Украины ухудшил прогноз по инфляции на текущий год до 25-26% в связи с повышением тарифов на газ на 280% и на тепло - на 66 % в рамках меморандума с Международным валютным фондом.

«Еще неделю назад мы считали, что инфляция будет на уровне 17-18%, так как у нас не было единого прогноза о том, каким на самом деле будет повышение тарифов. Сейчас, согласно меморандуму с МВФ, повышение тарифов будет очень резким - на 280% на газ и около 66% - на тепло. Поэтому часть инфляции будет обусловлена административно регулируемыми тарифами, которые добавят еще около 7-8% к базовой инфляции. Поэтому мы сейчас рассматриваем уровень инфляции около 25-26% до конца года», - сказала Гонтарева.