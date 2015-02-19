Реальная зарплата россиян за месяц упала почти на 29%, безработица выросла

Январская статистика, вышедшая с некоторой задержкой, продемонстрировала, что экономика России продолжила движение по рецессионной территории, говорят аналитики, поддерживая ВВП-ориентированную политику Центробанка, пишет Рейтер.

"В целом, данные оказались неприятным сюрпризом с точки зрения ключевых национальных компонентов спроса", - прокомментировал Дмитрий Полевой из ING.

Оборот розничной торговли в январе сократился на 4,4 процента к аналогичному периоду прошлого года, вдвое превысив прогноз аналитиков. Декабрьский скачок продаж, поддержанный девальвацией рубля, ушел в прошлое, и теперь основное влияние на показатель оказывает снижение доходов населения.

Реальная заработная плата упала по сравнению с предыдущим месяцем на 28,7 процента, а по сравнению с январем 2014 года – на 8,0 процента, аналитики ожидали в среднем 6,0 процента.

Безработица выросла: число безработных в России в январе 2015 года составило, по оценке, 4,2 миллиона человек, или 5,5 процента экономически активного населения, по сравнению с 4,0 миллиона в декабре (5,3 процента).

"Медленный рост безработицы выглядит немного обнадеживающим, но мы знаем, что безработица является запаздывающим индикатором экономического цикла и официальные данные могут недооценивать реальную ситуацию из-за скрытой безработицы", - считает Полевой.

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Объем инвестиций в основной капитал в январе продолжил снижение, сократившись на 6,3 процента в годовом выражении и оказавшись хуже прогнозов.

Падение инвестиций не стало сюрпризом, и оно является прямым следствием снижения корпоративных прибылей, сокращения доли внешних заемных средств, ограничительных местных финансовых условий и высокой неопределенности локальной экономической политики и геополитики, говорят аналитики.

"(Опубликованные) данные предъявили новые доказательства, что российские потребители несут на себе основную тяжесть экономических проблем", - указал Нил Ширинг из Capital Economics.