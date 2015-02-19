Кабмин выделил 1,8 млн гривень пострадавшим на Майдане

Кабинет министров Украины выделил 1,8 млн грн для выплаты разовой денежной помощи гражданам, получившим тяжкие телесные увечья во время массовых акций общественного протеста в период с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на сайте Кабмина.

«Министерству финансов осуществить расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета», - говорится в распоряжении.

Перечень расходов должно утвердить Министерство социальной политики и согласовать их с Министерством экономического развития и торговли.

«Отчет об использовании средств необходимо подать в Минфин и Госказначество не позднее 1 мая 2015 года», - подчеркивается в документе.

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Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что Кабмин принял решение выделить 121 тыс. грн каждой семье погибшего героя, половину от этой суммы - тяжелораненым. В свою очередь, министр социальной политики Павел Розенко сообщил, что на помощь уже выплачена 97 уполномоченным членам семей погибших, а кроме того они получают пенсии в связи с потерей кормильца.

Также, по словам Розенко, окончательно согласован список тяжелораненых на Майдане – их 77 человек. Все они получат разовую помощь в размере 60 тыс. грн на человека.