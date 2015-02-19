В Украине выросла безработица

Уровень безработицы в Украине в январе вырос до 2% с 1,9% по состоянию на начало 2015 года, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, в абсолютных цифрах количество безработных в Украине в январе составило 525 тыс. человек, из которых 415 тыс. получают пособие по безработице. При этом средний размер пособия по сравнению с началом года вырос на 20 грн – до 1252 грн. Конкурс на одно вакантное место снизился до 13 человек против 15 человек по состоянию на 1 января 2015 года.

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Как сообщал УНИАН, в декабре 2014 года уровень безработицы продолжил рост и увеличился по сравнению с ноябрем на 0,2 п. п. – до 1,9%. В абсолютном выражении количество безработных составило 512 тыс. человек против 450 тыс. в ноябре, при этом количество получающих пособие по безработице выросло на 65 тыс. человек – до 408,4 тыс.

Ранее министр социальной политики Украины Павел Розенко инициировал увольнение главы Государственного центра занятости Украины Юрия Харченко за неудовлетворительную работу по трудоустройству вынужденных переселенцев.

В феврале Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении проект Закона об изменениях сроков и выплат пособий по безработице. Согласно документу, пособие по безработице должно выплачиваться два раза в месяц через промежуток времени, не превышающий 16 календарных дней, и не позднее 7 дней после окончания периода, за который осуществляется выплата.