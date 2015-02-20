Забота России: крымские пенсионеры отвоевывают пенсии костылями и угрозой "все взорвать"

В оккупированном Россией Крыму с начала года задерживается выплата пенсий, что в РФ объясняют техническими причинами, но такие оправдания не интересуют пенсионеров. Порой ситуация в Пенсионном фонде накаляется до предела, передают "Новости Крыма".

Читайте такжеБюджетники оккупированного Крыма требуют от Путина повышения зарплатТак, возмущенный инвалид схватил костыль и ударил сотрудницу пенсионного фонда по ноге, разбив ей коленную чашечку. Вызванный наряд полиции пытался утихомирить пенсионера, но тот напал на полицейского и выхватил у него автомат. Не получившая в установленный день свою пенсию бабушка пришла в Пенсионный фонд и заявила, что всех взорвет.

Проблема в том, что пенсию направляют по тому адресу, где был прописан пенсионер на момент оформления пенсионного дела. Человек мог продать квартиру, поменять, переехать по другому адресу. Но данных об этом в Пенсионном фонде нет. Раньше было проще в ручном режиме внести изменения и направить деньги по другому адресу.

Читайте такжеВинодельческие предприятия оккупированного Россией Крыма могут полностью остановитьсяТеперь это надо делать через Симферополь и нужно определенное время, чтобы исправить адрес регистрации или внести другие корректировки. Были некоторые проблемы при введении паспортных данных в пенсионную программу, так как приходилось переводить с украинского языка на русский.

Средняя пенсия по России едва переваливает за 4 тысячи рублей. В крупных городах и богатых регионах средняя пенсия достигает 9-10 тысяч рублей. В аннексированном Крыму пенсионеры, получавшие до тысячи гривен, имеют пенсии не меньше 6-7 тысяч рублей. Более того, в России законодатель установил всего 20 льготных категорий граждан, тогда как в Украине их было 42. Отдельно для полуострова всем льготникам сохранили доплаты к пенсиям и надбавки, которые оплачивает бюджет аннексированного Крыма.