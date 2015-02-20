Директора Госцентра занятости уволили за неспособность трудоустроить переселенцев

Министр социальной политики Павел Розенко освободил Юрия Харченко от должности директора Государственного центра занятости.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минсоцполитики, отметив, что соответствующий приказ подписан министром 18 февраля.

Как заявил Розенко, Харченко уволен за неспособность в течение года трудоустроить переселенцев и за неэффективное использование государственных средств.

По словам министра, Государственная служба занятости под руководством Харченко оказалась не в состоянии адекватно отреагировать на вызовы времени, связанные с событиями на Донбассе. «Из более чем миллиона зарегистрированных переселенцев из Донецкой и Луганской областей было трудоустроено всего 3,8 тысяч», - подчеркнул он.

«Кроме того, в то время как в стране идут боевые действия, огромные проблемы со своевременной выплатой социальной помощи, пенсий, зарплат, в том числе и помощи по безработице, Государственная служба занятости без зазрения совести тратила деньги на буфетное обслуживание, мойку автомобилей, приобретение керамических чашек, техники, которая стоит на складах, обслуживание аквариума. Это недопустимо», - заявил Розенко.

«Это будет хорошей «встряской» для всех работников служб занятости и стимулом для налаживания эффективной работы», - сказал Розенко.

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Министр отметил, что Государственную службу занятости ожидают серьезные реформы. «Надеюсь, новое руководство уже в ближайшее время предложит комплексную программу и по трудоустройству переселенцев, и новое виденье реформы службы занятости в целом», - сказал Розенко

«Все чиновники должны понять, в какой ситуации живет страна и куда должны быть направлены усилия государственных институтов. Не поймут - будем принимать соответствующие меры», - сказал министр.