Спецпенсионеров поставят перед выбором: либо зарплата, либо пенсия

Работающие пенсионеры, такие как судьи, прокуроры, народные депутаты, другие чиновники, должны будут выбирать: либо работать и получать заработную плату, или идти на спецпенсию и получать пенсию.

Об этом в интервью «Главкому» заявил министр социальной политики Украины Павел Розенко, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

По его словам, сейчас разрабатываются и будут внесены в Верховную Раду соответствующие изменения, которые будут касаться вопросов режимов специальных пенсий, усиления требований для получения специальных пенсий, увеличения необходимого страхового стажа для возможности льготного выхода на пенсию и тому подобное.

«Через это Украина должна пройти, потому что у нас есть целый ряд специальностей, которые позволяют в достаточно молодом возрасте людям выходить на пенсию. Это первое. Второе - безусловно, будут внесены определенные ограничения на получение пенсии, в том числе работающими пенсионерами - это прокуроры, судьи, народные депутаты, государственные чиновники и др. Это ограничения, на которые мы можем и обязаны пойти. Потому что можно очень много говорить о том, за счет чего можно увеличить доходы Пенсионного фонда, но нужно пройти и через уменьшение расходов», - отметил Розенко.

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«Спецпенсионеры, по нашей идее, будут лишены права получать заработную плату и пенсию. Это уже европейский принцип. Таким образом мы еще и пойдем на омоложение и государственного аппарата, и судейского и прокурорского корпуса», - сказал он.

Такое правило, отметил Розенко, не будет касаться обычных пенсионеров. «Это несправедливо в наших условиях. Хотя в Европе, если ты работаешь - ты работаешь, если ты пенсионер - ты пенсионер», - отметил министр.

«Если нас Верховная Рада поддержит, такие инициативы будут приняты и вступят в действие уже с 1 марта», - подчеркнул Розенко.