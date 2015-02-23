Льготы участников боевых действий и "чернобыльцев" не будут привязывать к доходам

Министр социальной политики Украины Павел Розенко настаивает на необходимости сохранить льготы без привязки к доходам для некоторых категорий граждан. Об этом он заявил в интервью еженедельнику «Деловая столица», сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

«По моему убеждению, нам нужна гибкая политика в системе социальных льгот. Для некоторых категорий - ветеранов войны, "чернобыльцев", инвалидов, участников боевых действий - необходимо оставить льготы без привязки к доходам, - сказал Розенко. - Все-таки у этих людей больше затрат на лечение, реабилитацию. Учитывая опыт европейских стран, Украина должна построить собственную модель предоставления соцпомощи гражданам».

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По словам министра, большинство категорий льготников начнут получать адресную помощь уже до конца текущего года.

«С 1 июля прошлого года жилищно-коммунальные льготы по профессиональному признаку предоставляются с учетом доходов семьи. А с 1 июля этого года некоторые категории социальных льготников будут иметь право на льготы по оплате коммуналки только в том случае, если доходы семьи окажутся ниже 1710 грн на одного человека», - отметил Розенко.