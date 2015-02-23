СМИ: В ООН думают о проекте доставки пенсий жителям оккупированных районов Донбасса

Агентство ООН по делам беженцев с пониманием относится к решению правительства Украины не платить пенсии и социальные выплаты жителям на территориях, находящихся под контролем сепаратистов, пишет Зеркало недели.

"Мы понимаем проблему и думаем над тем, чтобы организовать проект, который позволял бы переводить пенсии без посредничества местных властей", - сказал представитель Агентства Венсан Коштель на заседании Комитета по вопросам развития Европарламента в Брюсселе.

Читайте такжеЛавров требует вернуть в оккупированные районы банки и соцвыплаты как условие контроля над границейПо его словам, на начальном этапе, проект может коснуться "пары десятков тысяч пенсионеров".

"Мы обсуждаем этот вопрос в каждом регионе с департаментами социальной защиты", - отметил он.

Коштель подчеркнул, что вопрос выплаты пенсий и других социальных выплат является вопросом соблюдения прав человека.

"Я не слишком пессимистичен", - добавил он.

13 февраля министр социальной политики Павел Розенко сказал, что из 1 млн 200 тысяч пенсионеров оккупированной части Донбасса украинские пенсии получают около 900 тысяч человек.