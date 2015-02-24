В Украине хотят сократить пенсии работающим пенсионерам

Кабинет министров Украины в рамках проведения пенсионной реформы, основы которой были согласованы с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом, предлагает Верховной Раде внести изменения в пенсионное законодательство и закрепить принцип поэтапного повышения на 5 лет льготного пенсионного возраста для женщин и увеличения страхового стажа для лиц, имеющих право на льготную пенсию, а также снизить до 85% объем выплачиваемых пенсий работающим пенсионерам.

Об этом говорится в правительственном законопроекте «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о пенсионном обеспечении» (№2212), опубликованном на веб-портале правительства.

Как отмечается, принятие законопроекта обусловлено необходимостью реализации мер по экономному и рациональному использованию государственных средств, а также необходимостью создания условий для стабилизации финансового состояния бюджета Пенсионного фонда Украины.

«В этой связи предусматривается: поэтапное повышение на 5 лет льготного пенсионного возраста для женщин и увеличение страхового стажа для лиц, имеющих право на льготную пенсию; поэтапное повышение на 5 лет страхового стажа, необходимого для назначения пенсии за выслугу лет», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Читайте такжеПовышения пенсионного возраста не будет - Яресько

Для расчета пенсии предлагается применять среднюю заработную плату (доход), с которой уплачены страховые взносы за 2012-2014 годы.

«Пенсии работающим пенсионерам предлагается выплачивать в размере 85%, но не меньше размера прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность», - поясняется в записке.

При этом пенсионерам, работающим на должностях, дающих право на назначение специальных пенсий - народным депутатам, государственным служащим и приравненным к ним лицам (судьям, прокурорам и другим), пенсии, назначенные в соответствии с действующим законодательством Украины, предложено не выплачивать вовсе.

Ранее Кабинет министров предложил Верховной Раде внести изменения в закон Украины о Государственном бюджете на 2015 год и сократить объем бюджетных отчислений в Пенсионный фонд в 2015 году на 3,9 млрд грн - до 76,95 млрд грн. Кроме того, документом предполагается сократить дотации на выплату пенсий и пенсионных надбавок на 23,2 млн грн - до 61,845 млрд грн, финансирование покрытия дефицита Пенсионного фонда на 3,890 млрд грн - до 15,105 млрд грн.

Согласно закону о госбюджете на 2015 год, объем отчислений из госбюджета на нужды Пенсионного фонда Украины в 2015 году предполагается на уровне 80,9 млрд грн. Дотации на выплату пенсий и пенсионных надбавок - 61,9 млрд грн, финансирование покрытия дефицита Пенсионного фонда – порядка 19 млрд грн.