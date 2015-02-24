Правительство увеличит расходы на переселенцев в шесть раз
13:48, 24 февраля 2015Соцполитика
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Кабинет министров Украины предложил увеличить объем финансирования адресной помощи внутренне перемещенным лицам с 510 млн грн до 3,3 млрд грн.
REUTERS
Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, пишет "Зеркало недели".
Отмечается, что правительство уже направило в парламент соответствующее предложение по изменениям в госбюджет.
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Как сообщал УНИАН, по состоянию на 13 февраля согласно карте, опубликованной на официальном сайте Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в Украине зарегистрировано 1 007 900 переселенцев.
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