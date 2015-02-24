У Государственного центра занятости - новый руководитель

Директором Государственного центра занятости назначен Ярослав Кашуба.

Об этом во время расширенного селекторного совещания Государственной службы занятости сообщил министр социальной политики Украины Павел Розенко, сообщили УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики.

Среди главных задач, которые стоят на повестке дня Госслужбы занятости, Розенко назвал изменение подходов к работе в службе занятости, внедрение новых механизмов и форм работы с людьми, адекватных вызовам современности.

«Все должны понять, что пришел не просто новый руководитель, а изменились подходы к работе с людьми. Времени на «раскачку» нет - реформирование системы занятости должно начаться уже сегодня», - заявил министр.

«Государственная служба занятости должна стать действительно службой занятости, а не службой по безработице, которая просто раздает деньги из кассы - для этого не нужна вертикаль из десятков тысяч людей и шикарных дворцов труда, которые построены по всей стране», - подчеркнул Розенко.

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Как сообщал УНИАН, 20 февраля министр соцполитики заявил об увольнении Юрия Харченко с должности директора Государственного центра занятости за неспособность в течение года трудоустроить переселенцев и за неэффективное использование государственных средств.