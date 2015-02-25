Дефицит пенсионного фонда Украины составляет 81 млрд гривень - Розенко

Дефицит Пенсионного фонда Украины, который компенсируется дотациями из государственного бюджета, в 2015 году составляет 81 млрд грн, сообщил после заседания правительства министр социальной политики Павел Розенко.

"Сегодня разрыв между доходами Пенсионного фонда и расходами Пенсионного фонда составляет около 81 млрд грн. Это можно назвать дефицитом, можно дотацией, но сегодня все эти средства предусмотрены в государственном бюджете Украины, и именно государственный бюджет Украины покрывает полностью этот дефицит", - сказал Розенко.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в рамках проведения пенсионной реформы, основы которой были согласованы с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом, предлагает Верховной Раде внести изменения в пенсионное законодательство и закрепить принцип поэтапного повышения на 5 лет льготного пенсионного возраста для женщин и увеличения страхового стажа для лиц, имеющих право на льготную пенсию, а также снизить до 85% объем выплачиваемых пенсий работающим пенсіонерам.

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Ранее Кабинет министров предложил Верховной Раде внести изменения в закон Украины о Государственном бюджете на 2015 год и сократить объем бюджетных отчислений в Пенсионный фонд в 2015 году на 3,9 млрд грн - до 76,95 млрд грн. Кроме того, документом предполагается сократить дотации на выплату пенсий и пенсионных надбавок на 23,2 млн грн - до 61,845 млрд грн, финансирование покрытия дефицита Пенсионного фонда на 3,890 млрд грн - до 15,105 млрд грн.

Согласно закону о госбюджете на 2015 год, объем отчислений из госбюджета на нужды Пенсионного фонда Украины в 2015 году предполагается на уровне 80,9 млрд грн. Дотации на выплату пенсий и пенсионных надбавок - 61,9 млрд грн, финансирование покрытия дефицита Пенсионного фонда – порядка 19 млрд грн.