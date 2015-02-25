Выплата февральских пенсий завершена - ПФ

Об этом сообщил Пенсионный фонд.

«На выплату пенсий направлено 20,7 млрд грн», - говорится в сообщении.

Читайте такжеДефицит пенсионного фонда Украины составляет 81 млрд гривенКак сообщал УНИАН, выплаты пенсий в Украине осуществляются с 4 по 25 число каждого месяца. Средний размер ежемесячного транша на выплату пенсий составляет 20-21 млрд грн. С 1 декабря 2014 года пенсии не выплачиваются пенсионерам, которые проживают на территориях, неподконтрольных властям Украины. В то же время, этим гражданам пенсии начисляются на личные счета. Пенсионеры могут получить причитающиеся им выплаты в любой момент, как только попадут на подконтрольную Украине территорию.