Доходы Пенсионного фонда за год должны составить 234,4 млрд, дефицит - 19 млрд гривень

Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2015 год с объемом общих доходов в 234,4 млрд грн и дефицитом, который будет покрываться напрямую из госбюджета, в 19 млрд грн, говорится в сообщении Министерства социальной политики Украины, опубликованном на сайте правительства.

В Минсоцполитики подчеркнули, что бюджет ПФУ является сбалансированным и предполагает рост собственных доходов фонда по сравнению с 2014 годом на 5,2% – до 172,5 млрд грн. При этом объем расходов также вырастет – на 4% по сравнению с 2014 годом, до 253,4 млрд грн.

«Переходный остаток средств на конец года для проведения авансового финансирования пенсионных выплат составит 1,7 млрд грн», – говорится в сообщении Минсоцполитики.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году дефицит бюджета Пенсионного фонда составил 17 млрд грн при общих доходах 234 млрд грн.

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Кабинет министров Украины в рамках выполнения реформ, согласованных с ключевым кредитором страны – Международным валютным фондом предложил парламенту в 2015 году сделать ряд ключевых шагов в сфере пенсионного обеспечения. В частности, Кабмин предложил закрепить принцип поэтапного повышения на 5 лет льготного пенсионного возраста для женщин и увеличения страхового стажа для лиц, имеющих право на льготную пенсию, а также снизить до 85% объем выплачиваемых пенсий работающим пенсионерам.

Кроме того, Кабмин предложил полностью исключить выплату пенсий пенсионерам, работающим на должностях, дающих право на назначение специальных пенсий – народным депутатам, государственным служащим и приравненным к ним лицам – судьям, прокурорам и другим.