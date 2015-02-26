Самая высокая "минималка" в ЕС превышает самую низкую в 10 раз

Таковы данные за январь 2015 года, опубликованные Евростатом, передает «Европейская правда».

Среди стран-кандидатов на членство в ЕС самый низкий уровень минимальной зарплаты в Албании - 157 евро.

Наиболее высокая минимальная зарплата - 1923 евро - зафиксирована в Люксембурге. Таким образом, самая большая "минималка" в ЕС в 10 раз превышает самую низкую.

Минимальная зарплата в январе ниже 500 евро в месяц, помимо Болгарии, зафиксирована в Румынии (218 евро), Литве (300 евро), Чехии (332 евро), Латвии (360 евро), Словакии (380 евро), Эстонии (390 евро), Хорватии (396 евро) и Польше (410 евро).

Размер "минималки" в пяти странах ЕС колеблется от 500 до 1000 евро - Португалия (589 евро), Греция (683 евро), Мальта (720 евро), Испания (756 евро) и Словения (790 евро).

Свыше 1000 евро в месяц получают в Великобритании (1379 евро), Франции (1458 евро), Ирландии (1462 евро), Германии (1473 евро), Бельгии и Нидерландах (по 1502 евро) и в упомянутом выше Люксембурге (1923).

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Напомним, минимальная зарплата в Украине - 1218 грн, что по нынешнему курсу НБУ составляет около 36 евро.