В Украине проведут эксперимент по введению накопительной пенсионной системы

Министерство социальной политики Украины завершает работу над законопроектом о введении в Украине накопительной системы пенсионного обеспечения и предлагает принять его до конца года, чтобы начать работу по новым правилам в экспериментальном режиме уже с января 2016 года. Об этом в интервью журналу «Власть денег» заявил министр социальной политики Павел Розенко.

«Надеемся, что его (законопроект - УНИАН) примут в этом году, чтобы с 1 января 2016 года документ вступил в силу, - цитирует слова министра в интервью пресс-служба Минсоцполитики. – На первом этапе с помощью такого эксперимента мы планируем привлечь на персональные счета как минимум 1 млрд грн».

По словам Розенко, средства на пенсионных счетах – это так называемые «длинные» деньги, которые будут вложены в ценные бумаги, в том числе государственные. Таким образом, пенсионные накопления начнут работать на экономику. «Если эксперимент пройдет удачно для небольшой группы, мы введем эту систему в масштабах всей страны», - подчеркнул он.

При этом министр отметил, что в основу реформы пенсионной системы положат опыт западных стран, в особенности Польши, где накопительная индивидуальная система пенсионного обеспечения была введена в конце 90-х годов. «Часть этих средств идет в государственную Систему социального страхования, которая обеспечивает пенсии людям, не успевшим принять участие в накопительной системе, а часть – на счета открытых пенсионных фондов, которые управляются частными компаниями», - пояснил он, добавив, что такой подход позволил Польше получить дополнительный инвестиционный ресурс для экономики страны.

В то же время Розенко обратил внимание, что любая реформа пенсионной системы потребует жестких действий по выводу из тени зарплат как основного источника отчислений в Пенсионный фонд.

«Общий объем зарплат в тени оценивается в 200 млрд грн. Главный вопрос – как добыть этот ресурс и стимулировать людей платить в Пенсионный фонд», - резюмировал Розенко.

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Как сообщал УНИАН, в феврале Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2015 год с объемом общих доходов в 234,4 млрд грн и дефицитом, который будет покрываться напрямую из госбюджета, в 19 млрд грн. Бюджет Фонда является сбалансированным и предполагает рост собственных доходов Фонда по сравнению с 2014 годом на 5,2% – до 172,5 млрд грн. При этом объем расходов также вырастет – на 4% по сравнению с 2014 годом, до 253,4 млрд грн.

В 2014 году дефицит бюджета Пенсионного фонда составил 17 млрд грн при общих доходах 234 млрд грн.

Также Кабинет министров Украины в рамках выполнения реформ, согласованных с ключевым кредитором страны – Международным валютным фондом, предложил парламенту в 2015 году сделать ряд ключевых шагов в сфере пенсионного обеспечения. В частности, Кабмин предложил закрепить принцип поэтапного повышения на 5 лет льготного пенсионного возраста для женщин и увеличения страхового стажа для лиц, имеющих право на льготную пенсию, а также снизить до 85% объем выплачиваемых пенсий работающим пенсионерам. Кроме того, Кабмин предложил полностью исключить выплату пенсий пенсионерам, работающим на должностях, дающих право на назначение специальных пенсий – народным депутатам, государственным служащим и приравненным к ним лицам – судьям, прокурорам и другим.