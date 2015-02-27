Две трети пенсионеров неподконтрольных территорий обратились за пенсиями - ПФ

Об этом сообщил председатель правления Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный, а также добавил, что это касается представительств в целом по Украине, а не только в Донецкой и Луганской областях, передает Крым.Реалии.

«Более 800 тысяч человек сегодня включены в сведения о выплате пенсий. То есть, все переселенцы, которые обращаются, получают надлежащие пенсионные выплаты, как и все другие наши пенсионеры. Вовремя, согласно установленному графику. Так будет и в дальнейшем», – добавил он.

Читайте такжеВ Украине проведут эксперимент по введению накопительной пенсионной системыЗарудный также подчеркнул, что средства на пенсионное обеспечение вынужденных переселенцев в бюджете Пенсионного фонда есть. Таким образом, эти выплаты не будут частью дотаций из госбюджета и являются гарантированным.

В Минсоцполитики сообщают, что с начала 2015 года на выплаты переселенцам из госбюджета уже выделено 510 миллионов гривен.