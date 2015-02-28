Новая система субсидий по оплате услуг ЖКХ заработает с 1 мая - Розенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр социальной политики Павел Розенко на заседании правительства.

"Нам нужно вносить изменения в программы, нам нужно обучить, в частности, управление социальной защиты населения. До 1 мая мы этот процесс завершим, чтобы уже 10-15 мая, когда люди будут обращаться, все было готово", - сказал Розенко.

Читайте такжеПостановление о реформе системы субсидий обещают принять в течение неделиПри этом министр отметил, что первые платежки с учетом повышенных тарифов начнут поступать в середине мая.

По словам Розенко, информационное сопровождение новой системы субсидий будет профинансирован за счет средств Всемирного банка.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины выделит 24,5 млрд грн на новую систему субсидий по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства, призванная компенсировать повышение тарифов, предварительно запланировано на апрель.