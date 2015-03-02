В Украине могут упростить получение субсидий на основании деклараций о доходах и расходах

Министерство социальной политики предлагает упростить процедуру получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и назначать их на основании задекларированных заявителями данных.

Соответствующие предложения содержатся в разработанном министерством проекте реформы системы предоставления жилищных субсидий населению.

Согласно проекту, назначение субсидий будет происходить на основании только двух документов – заявления и декларации о доходах и расходах лиц, обращающихся за субсидией. При этом требовать от заявителей любые другие документы будет запрещено.

«Вводится принцип назначения субсидии на основании задекларированных данных заявителем. При этом проверка достоверности этих данных будет осуществляться органами социальной защиты уже после назначения субсидии, путем осуществления запросов в соответствующие органы, учреждения и организации», - говорится в проекте реформы.

Предполагается, что данные о доходах граждан органы соцзащиты будут перепроверять путем обмена информацией с Государственной фискальной службой и Пенсионным фондом. В то же время, в случае подачи заявителем неполных или недостоверных сведений о доходах и расходах зарегистрированных в жилом помещении лиц, ему может быть отказано в назначении субсидии или прекращено ее предоставление. В таком случае заявитель обязан будет вернуть излишне выплаченную сумму субсидии в двойном размере.

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Вместе с тем, Минсоцполитики предлагает отменить большинство ограничений по имущественному состоянию лиц, обращающихся за субсидиями. В частности, не будет мешать получению субсидии наличие в собственности у заявителя двух жилых помещений или автомобилей, а также наличие в составе домохозяйства трудоспособных лиц, которые не работают, не учатся и не состоят на учете в центре занятости. Кроме того, не будет поводом для отказа в назначении жилищной субсидии покупка товаров или услуг на сумму более 10 минимальных прожиточных минимумов. В то же время, Минсоцполитики предлагает определить, что право на субсидию будет потеряно в случае осуществления дорогостоящей покупки на сумму свыше 50 тыс. грн. При этом в министерстве намерены предоставить право на оформление субсидий лицам, которые арендуют жилье и оплачивают ЖКУ на основании соответствующего письменного договора.

Проектом реформы также предусмотрено, что все украинские домохозяйства вместе со счетом для оплаты энергоносителей в апреле и октябре 2015 года получат формы заявлений и деклараций для обращения за назначением субсидии. Производство бланков заявлений и деклараций, а также доставку их потребителям в Минсоцполитики намерены возложить на предприятия, предоставляющие жилищно-коммунальные услуги.

Для назначения жилищной субсидии украинцам нужно будет обратиться в управление труда и социальной защиты населения по месту регистрации. При этом, согласно проекту реформы, документы для назначения субсидии можно будет подать по почте. В то же время в сельской местности прием заявлений с необходимыми документами для назначения субсидий будет осуществляться лицами, уполномоченными на это исполнительными органами сельских и поселковых советов.

В Минсоцполитики также отмечают, что субсидия будет назначаться на 12 месяцев, а не в отопительный сезон, как это было ранее. При этом устанавливается автоматический принцип продления субсидии, то есть получателям субсидий не придется обращаться в органы соцзащиты повторно для назначения на новый срок в случае отсутствия каких-либо изменений в доходах и составе домохозяйства.

Как сообщал УНИАН, по словам министра социальной политики Павла Розенко, новая система субсидий по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства, которая призвана компенсировать повышение тарифов, заработает уже с 1 мая. На реализацию данной программы правительство планирует выделить 24,5 млрд грн.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин заявил, что тарифы на газ для населения будут повышены уже с апреля текущего года. При этом, по информации главы НБУ Валерии Гонтаревой, по договоренности с Международным валютным фондом тарифы на газ в Украине вырастут на 280%, а на тепло – на 66%.

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики Украины, субсидии на оплату ЖКУ в стране в 2014 году выросли на 82,3 млн грн, или на 30,9%, по сравнению 2013 годом – до 348,8 млн грн.